Vor G7-Finanzministertreffen

Sie werde die anderen Kollegen auffordern, ihre Unterstützung wie die Vereinigten Staaten weiter zu erhöhen, sagte Yellen in Königswinter. Die Ukrainer brauchten diese Hilfe und sie brauchten sie jetzt. Zugleich äußerte sich die amerikanische Finanzministerin zu weiteren Sanktionen gegen Russland. Ziel müsse es sein, Moskau möglichst hart zu treffen und gleichzeitig die Schäden für den Rest der Welt möglichst gering zu halten. So habe die EU klargemacht, dass sie die Importe russischen Öls bis Jahresende einstellen wolle. Dies lasse genug Zeit, es so umzusetzen, dass damit keine weiteren Preissprünge verbunden seien.

Darüber hinaus beklagte Yellen die zentrale Rolle Chinas bei den weltweiten Lieferketten. Die Lockdowns in der Volksrepublik machten die globalen Probleme beim Warenfluss gegenwärtig noch schlimmer. Dies sei Grund zur Sorge.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.