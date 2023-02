Es sei jetzt entscheidend, dass der Internationale Währungsfonds, der ein umfangreiches Kreditprogramm vorbereite, rasch vorankomme, sagte Yellen beim Treffen der Finanzminister der G20-Staaten im indischen Bangalore. Nach den Vorstellungen der ukrainischen Regierung soll das Kreditpaket des IWF ein Volumen von rund 15 Milliarden Dollar haben. Die USA wollen zudem zusätzlich rund zehn Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen.

Die UNO-Vollversammlung stimmt am Abend über eine Friedens-Resolution ab. Bundesaußenministerin Baerbock warb um Zustimmung für den Antrag, in dem ein Ende des russischen Angriffskriegs gefordert wird. Die Grünen-Politikerin erklärte vor dem Abflug nach New York, der Friedensplan liege auf dem Tisch. Sie forderte einen Stopp der russischen Angriffe und die Verantwortlichen von Verbrechen, zur Rechenschaft zu ziehen. Der Russland-Experte Stefan Meister rechnet damit, dass eine breite Mehrheit für die Resolution stimmen wird. Er glaube nicht, dass es ein großes Abdriften von Ländern geben werde, sagte der Politikwissenschafter der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik im Deutschlandfunk.

Die UNO-Vollversammlung hat seit dem Krieg bereits mehrere Resolutionen verabschiedet, die aber völkerrechtlich nicht bindend sind.

Diese Nachricht wurde am 23.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.