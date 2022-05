Schlagzeuger Alan White ist im Alter von 72 Jahren gestorben. (Dean Rutz / The Seattle Times)

Band und Familie teilten in den Sozialen Medien mit, er sei nach kurzer Krankheit im Alter von 72 Jahren in seinem Haus nahe der Stadt Seattle in den USA gestorben. White war seit dem Tod des Gründungsmitglieds Chris Squire 2015 das dienstälteste Bandmitglied. "Yes" wurde 1968 gegründet und 2017 in die "Rock & Roll Hall of Fame" aufgenommen. Zu ihren bekanntesten Liedern gehören "Owner Of A Lonely Heart" und "Long Distance Runaround". Alan White wirkte auch bei anderen Künstler mit. So spielte er zum Beispiel auf John Lennons Solo-Album "Imagine" mit und ging mit Joe Cocker auf Tournee.

