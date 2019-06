Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer bekommt in der Debatte über Meinungsmache im Internet Unterstützung von einem bekannten Youtuber.

Der Journalist Mirko Drotschmann betreibt den Kanal "MrWissen2go". In einem Interview mit der "Passauer Neuen Presse" sagte er, Kramp-Karrenbauer habe sich "sehr ungeschickt ausgedrückt". Er glaube aber nicht, dass er ihr wirklich um Zensur gegangen sei.



Drotschmann plädierte für eine freiwillige Selbstverpflichtung von Web-Kanälen. Ein Vorbild könne der Presserat für die klassischen Medien sein. Die Politik müsse sich eingestehen, dass es als Rundfunk nicht mehr nur TV und Hörfunk gebe, sondern auch Internet-Angebote. Deshalb müssten Normen wie der Rundfunkstaatsvertrag erweitert werden.



CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer hatte dem kritischen Youtuber Rezo vorgeworfen, im Europawahlkampf in unzulässiger Weise "Meinungsmache" betrieben zu haben. Diese Äußerung stieß auf breite Kritik. "MrWissen2go" gehört zu den bekanntesten Youtubern in Deutschland, sein Youtube-Kanal hat knapp eine Million Abonnenten.