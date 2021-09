Sollten Plattformen wie Youtube allein entscheiden, welche Beiträge zulässig sind? Der Journalist und Internet-Experte Markus Beckedahl findet, auf diesem Gebiet sei mehr politische Regulierung notwendig. Youtube hatte zuletzt Kanäle des russischen Staatssenders RT gesperrt.

Gestern hatte die Google-Tochter Youtube unter anderem die deutschen Kanäle von RT gesperrt, aber auch weitere Falsch-Informationen zu Corona-Schutz-Impfungen. Diese Sperrungen stehen für Beckedahl im Zusammenhang mit der Drohung von US-Präsident Biden, Plattformen wie die Google-Tochter Youtube stärker zu reglementieren. Youtube habe aus Angst versucht, es selbst zu regulieren, sagte Beckedahl im Deutschlandfunk Audio-Link. Hintergrund der gestern erfolgten Sperrungen sei die stockende Impfkampagne in westlichen Ländern, erklärte Beckedahl.

Politik müsse Macht der Konzerne begrenzen

Der Chefredakteur von netzpolitik.org sieht in dem Vorgang einen Beleg für die Notwendigkeit, dass nicht große Konzerne wie Google oder Facebook in Eigenregie reglementieren, wer welche Inhalte verbreiten darf. Beckedahl plädierte dafür, dass die Politik klare Regeln vorgibt, für die dann auch der Rechtsweg offen stehe. Dies würde die Macht der großen Konzerne begrenzen.



Gestern hatte Youtube unter anderem [die deutschsprachigen Kanäle des von der russischen Regierung finanzierten Senders RT gesperrt|https://www.deutschlandfunk.de/youtube-diplomatischer-konflikt-nach-sperrung-von-rt-deutsch.1939.de.html?drn:news_id=1306413]. Der Kreml sprach von Zensur und drohte die Sperrung von Youtube in Russland an.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.