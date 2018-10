Im Juli 2019 wird es genau 50 Jahre her sein, dass der NASA-Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond setzte - und Zack Scotts originell illustrierter Bildband ist die perfekte Einstimmung für das runde Jubiläum. Wer das epochale Ereignis nochmals Revue passieren lassen will, wer sich die enormen technischen Herausforderungen der Apollo-Missionen vergegenwärtigen will und spannende Hintergründe zu ihren Protagonisten erfahren, der wird mit Begeisterung in diesem Buch blättern. Und zum Beispiel erfahren, dass die riesigen F1-Triebwerke der Saturn-V-Rakete pro Sekunde je 976 Liter Kerosin verbrannten, oder dass die Astronauten-Karriere von John Watts Young beinahe einem Corned-Beef-Sandwich zum Opfer gefallen wäre, das der spätere Mondfahrer unerlaubt an Bord einer Gemini-Kapsel geschmuggelt hatte. Das Abenteuer Raumfahrt mit all seiner Faszination und seinen Fallstricken greifbar zu machen, gelingt diesem fulminanten Buch eindrücklich. Ein kleiner Schritt für den Autoren, ein großer für die Menschheit.

Apollo: Der Wettlauf zum Mond

Von Zack Scott

Übersetzung: Thomas Pfeiffer und Violeta Topalova

Droemer-Verlag, 165 Seiten, 28,00 Euro