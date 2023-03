Europäisches Patentamt

Das Europäische Patentamt in München (picture alliance / dpa - Daniel Karmann)

Im vergangenen Jahr seien es knapp 25.000 gewesen, ein Minus von 4,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, teilte das Amt in München mit. Das sei der niedrigste Stand seit mehr als einem Jahrzehnt. Der Anteil deutscher Anmeldungen am Gesamtaufkommen sei binnen zehn Jahren von 17,9 auf 12,8 Prozent gefallen. Gleichwohl liege die Bundesrepublik auf dem zweiten Platz hinter den USA mit gut 48.000 Patent-Anmeldungen.

Grund für die Entwicklung sei eine Verschiebung zwischen den Branchen. Besonders großes Wachstum gebe es in digitalen Bereichen. Diese spielten bei Patent-Anmeldungen aus Deutschland keine so große Rolle. In den hierzulande starken Feldern wie Maschinenbau und Fahrzeugtechnik stagnierten die Patent-Anmeldungen dagegen, hieß es.

Insgesamt stieg die Zahl der Anträge beim Europäischen Patentamt um 2,5 Prozent auf den Höchststand von mehr als 193.000.

Diese Nachricht wurde am 28.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.