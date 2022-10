Rettungskräfte bergen in Mogadischu eine Leiche vom Ort des Anschlags. (Farah Abdi Warsameh / AP / dpa)

Etwa 300 Menschen wurden nach Angaben des somalischen Präsidenten Mahamud verletzt. Die Liga der Arabischen Staaten verurteilte den Angriff per Twitter als heimtückisch.

Gestern waren zwei an Fahrzeugen befestigte Sprengsätze in der Nähe des somalischen Bildungsministeriums gezündet worden. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte das Attentat in einem Schreiben für sich. Sie kontrolliert weite Teile im Zentrum und Süden Somalias und verübt häufig Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Regierungsbeamte, Geschäftsleute und Journalisten. Seit mehreren Monaten geht die Regierung in Mogadischu mit einer militärischen Offensive gegen Al-Shabaab vor.

Diese Nachricht wurde am 30.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.