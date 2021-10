Die Zahl der registrierten Arbeitslosen in Deutschland ist im Oktober auf 2 Millionen 377-tausend gesunken.

Das sind 88.000 weniger als im September und 383.000 weniger als im Vorjahresmonat, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,2 Punkte auf 5,2 Prozent.



Die Folgen der Corona-Krise auf dem Arbeitsmarkt seien zwar noch sichtbar, würden aber kleiner, erklärte BA-Chef Scheele.



Die aktuellen Zahlen für die tatsächliche Inanspruchnahme angemeldeter Kurzarbeit stammen aus dem August. In diesem Monat zahlte die Bundesagentur für 760.000 Menschen Kurzarbeitergeld. Dies ist deutlich weniger als auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie, als knapp sechs Millionen Menschen in Deutschland in Kurzarbeit waren.



Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland stieg im September um 239.000 gestiegen. Die Gesamtzahl erhöhte sich damit auf 45,1 Millionen.

Diese Nachricht wurde am 28.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.