Wie die Bundesagentur für Arbeit mitteilte, wurden insgesamt 2,43 Millionen Erwerbslose registriert, das sind 34.000 weniger als im Januar und 476.000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote wird mit 5,3 Prozent angegeben.

Im Januar war die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vormonat noch gestiegen. Der saisonübliche Anstieg wegen wetterbedingter Ausfälle etwa auf dem Bau war aber geringer ausgefallen als normalerweise üblich. BA-Chef Scheele sagte bei der Vorstellung der Februar-Zahlen, der Arbeitsmarkt in Deutschland habe seinen Aufwärtstrend fortgesetzt. In den aktuellen Indikatoren sei der Krieg in der Ukraine aber noch nicht abgebildet.

