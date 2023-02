Ein Asylantrag für die Bundesrepublik. (www.imago-images.de/ McPHOTO)

Die EU-Asylagentur dokumentierte insgesamt 966.000 Anträge in den 27 Mitgliedsländern sowie der Schweiz und Norwegen. Das waren doppelt so viele wie 2021. Auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise 2016 beantragten 1,2 Millionen Menschen Asyl in Europa. Nach Angaben der EU-Agentur wurden im vergangenen Jahr besonders viele Anträge von Menschen aus Syrien und Afghanistan gestellt. Die rund vier Millionen ukrainischen Kriegsflüchtlinge sind in die Zahlen nicht eingerechnet. Sie genießen in der Europäischen Union einen besonderen Schutzstatus und müssen deshalb kein Asyl beantragen.

Deutschland hatte im vergangenen Jahr rund 244.000 Asylanträge registriert. Das war ein Anstieg um fast 28 Prozent im Vergleich zu 2021.

