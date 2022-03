Die Zahl der Baugenehmigungen in Deutschland ist wieder gestiegen. (imago images / imagebroker)

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes gab es im vergangenen Jahr mehr als 380.900 positive Bescheide, was einem Plus von 3,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Bei Einfamilienhäusern betrug der Zuwachs 0,9 Prozent und bei Mehrfamilienhäusern 2,2 Prozent. Bei Zweifamilienhäusern gab es einen besonders starken Anstieg von mehr als einem Viertel. Dies dürfte zum Teil auf das Auslaufen des Baukindergeldes zurückgehen, so das Statistikamt.

Die Bundesregierung hat das Ziel von 400.000 Wohnungen pro Jahr ausgegeben. Allerdings werden regelmäßig mehr Baugenehmigungen erteilt als tatsächlich gebaut wird. Dieser sogenannte Bauüberhang nehme seit Jahren zu, bestätigte das Bundesamt. Politiker klagen in diesem Zusammenhang über Spekulationen mit Grundstücken, die mit einer Baugenehmigung teurer verkauft werden können.

