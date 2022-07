Das teilte die Hanfgewerkschaft "Syndicat Professionnel du Chanvre (SPC)" mit. 2018 habe es knapp 50 Landwirte gegeben, heute seien es rund 600, sagte SPC-Chef Delecroix der Nachrichtenagentur AFP. 30 bis 40 Prozent seien Bauern, die extra für diese Branche in die Landwirtschaft eingestiegen seien. Es gebe viele Cannabisbegeisterte in Frankreich. Die Möglichkeit, Cannabis legal anbauen zu können, hätten viele für sich als neue Berufungen entdeckt. Lange Zeit hätten die rechtlichen Bestimmungen die Entwicklung gebremst, führte Delecroix aus. Bis November 2020 drohte Produzenten eine Strafe wegen Drogenhandels, erklärte er mit Verweis auf den Europäischen Gerichtshof.

Der EuGH hatte damals in einer Entscheidung festgestellt, dass Cannabidiol (CBD) im Gegensatz zu Tetrahydrocannabinol (THC) "offenbar keine psychotropen Wirkungen oder schädlichen Auswirkungen" auf den menschlichen Körper hat. CBD kann demzufolge weder als Droge noch als Betäubungsmittel gesehen werden. Der Hauptanteil der berauschenden Wirkung wird dem THC zugesprochen, der neben CBD in Hanfpflanzen vorkommt und einer der wichtigsten Inhaltsstoffe ist. In Frankreich gibt es einen Grenzwert von 0,3 Prozent THC. Wird dieser Gehalt nicht unterschritten, spricht man von "Cannabis light".

Drogenbeauftragter Blienert fordert Debatte über THC-Obergrenzen

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert, forderte vor der Legalisierung von Cannabis in Deutschland eine Debatte über eine THC-Obergrenze. Der THC-Gehalt habe sich in den vergangenen Jahren durchschnittlich verdreifacht, sagte er der "Welt am Sonntag". Ein Joint aus den 70er Jahren sei mit dem heutigen nicht mehr vergleichbar. Man müsse ernsthaft diskutieren, ob eine Obergrenze für den Cannabis-Freizeitkonsum eingeführt werden sollte.

Gegner einer Obergrenze argumentieren Blienert zufolge, dass so der Schwarzmarkt nicht eingedämmt werde. Befürworter führten die Risiken gerade von potentem Cannabis ins Feld. Beide Argumente halte er für nachvollziehbar, führte der Drogenbeauftragte aus. Man werde sehen, wo man am Ende des Prozesses lande. Die Bundespsychotherapeutenkammer hatte sich unlängst für eine THC-Obergrenze ausgesprochen.

Legalisierung in Deutschland bis Ende des Jahres

Die Ampel-Parteien wollen eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" einführen. Ende des Jahres soll ein Gesetzentwurf dafür vorlegt werden. Zuletzt hatte die Bundesregierung mehrere Anhörungen durchgeführt, bei denen mehr als 200 Expertinnen und Experten zu Wort kommen - unter anderem aus den Fachbereichen Suchtmedizin, Suchthilfe, Rechtswissenschaften und Wirtschaft.

Diese Nachricht wurde am 10.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.