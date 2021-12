In Spanien ist es gelungen, mehr Bürger von der Corona-Impfung zu überzeugen. (Geisler-Fotopress)

Über die Weihnachtstage kamen nach neuen Angaben mehr als 200.000 positiv Getestete hinzu. Die 14-Tage-Inzidenz stieg auf 1.206 Fälle pro 100.000 Einwohner. Am Donnerstag hatte sie mit 911 erstmals den Höchstwert vom Januar überschritten. Die Zahlen sind mit Deutschland nicht direkt vergleichbar, weil hierzulande üblicherweise die Inzidenz für eine Woche und nicht für zwei angegeben wird. Das Gesundheitsministerium in Madrid wies darauf hin, dass trotz der hohen Werte die Krankenhäuser deutlich weniger belastet seien als in früheren Wellen.

