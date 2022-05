Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhard Blienert. (imago/Sven Simon)

Während 2020 knapp 1.600 Menschen am Konsum illegaler Drogen gestorben seien, habe man 2021 mehr als 1.800 Drogentote gezählt, teilte der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Blienert, in Berlin mit. Schon in den Jahren zuvor war die Zahl der Toten kontinuierlich gestiegen.

