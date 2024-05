Drogenbeauftragter Blienert

Die Zahl der Drogentoten steigt in Deutschland auf Höchststand. (picture alliance / blickwinkel / G. Czepluch / G. Czepluch)

Der Beauftragte der Bundesregierung, Blienert, teilte mit , die Zahl der Drogentoten habe bei 2.227 gelegen. Das seien doppelt so viele wie vor zehn Jahren. Unter den Toten seien mehr als 1.800 Männer und knapp 400 Frauen gewesen. Deutliche Anstieg bei den Todesfällen gab es im Zusammenhang mit Kokain und Crack.

Nach Blienerts Angaben nehmen zudem immer mehr Konsumenten inzwischen verschiedene Drogen nebeneinander. Der Trend gehe global zu preiswerteren und stärker wirksamen Opioiden und Stimulanzien, die von weltweit agierenden Kartellen in die Märkte gedrückt würden. In Deutschland und Europa steige zudem das Angebot an Kokain stark an. Blienert rief dazu auf, die Präventions- und Hilfsangebote für Betroffene auszubauen.

