Schon 2019 waren afrikanische Länder wie Äthiopien und Somalia von Dürre betroffen. Die jetzige Trockenheit hält seit fast zwei Jahren an. (picture alliance / AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi)

Damit steigt die Zahl der Vertriebenen seit Beginn der Trockenheit vor knapp zwei Jahren auf eine Million. Das teilten das UNO-Flüchtlingshilfswerk und der Norwegische Flüchtlingsrat in Genf mit. Viele Familien ließen alles zurück, weil es in ihren Dörfern weder Wasser noch Nahrungsmittel gebe. Den Angaben zufolge könnte die Zahl der Hungernden in den kommenden Monaten von fünf auf sieben Millionen Menschen ansteigen. Die infolge des Ukraine-Krieges gestiegenen Lebensmittelpreise verschärften die Not in Somalia.

Diese Nachricht wurde am 11.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.