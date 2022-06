Die Zahl der Einbürgerungen in Deutschland ist um 20 Prozent gestiegen. (picture alliance / dpa / Julian Stratenschulte)

Das waren etwa 20 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg ist demnach vor allem auf die Einbürgerungen von mehr als 19.000 Syrerinnen und Syrern zurückzuführen - fast dreimal so viele wie im Vorjahr. Am zweithäufigsten ließen sich türkische Staatsangehörige einbürgern gefolgt von rumänischen, polnischen und italienischen.

