Einser-Abiture sind während der Corona-Pandemie stark gestiegen. (picture alliance/dpa/Sina Schuldt)

In allen Bundesländern habe mindestens jeder vierte Abiturient im vergangenen Prüfungsjahr eine Durchschnittsnote zwischen 1,0 und 1,9 im Abschlusszeugnis erreicht, berichteten die Stuttgarter Zeitungen unter Berufung auf die Notenstatistik der Kultusministerkonferenz. Im Vergleich zum Corona-Vorjahr 2019 habe es in manchen Regionen einen zweistelligen Anstieg gegeben. Die meisten Abiturienten mit der Note Eins vor dem Komma gab es demnach in Thüringen und Sachsen.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.