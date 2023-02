Türkei/Syrien

Zahl der Erdbeben-Toten nun bei mehr als 15.000

In den Erdbeben-Gebieten in Syrien und der Türkei steigt die Zahl der Todesopfer weiterhin stark an. Inzwischen wird sie mit mehr als 15.000 angegeben. Allein in der Türkei kamen laut der Katastrophenschutzbehörde Afad fast 12.400 Menschen ums Leben; knapp 63.000 wurden verletzt.

09.02.2023