Türkei/Syrien

Suche nach Überlebenden in der türkischen Stadt Hatay. (Cemal Yurttas/DIA/AP/dpa)

Inzwischen wird sie mit mehr als 15.000 angegeben. Allein in der Türkei kamen laut der Katastrophenschutzbehörde Afad fast 12.400 Menschen ums Leben; knapp 63.000 wurden verletzt. In Syrien sind es bislang fast 3.000 Tote. Die Bergungs- und Rettungsarbeiten in den betroffenen Regionen gehen mit zunehmender Hilfe aus dem Ausland weiter; immer mehr internationale Teams treffen dort ein.

Die internationalen Finanzleistungen wurden verstärkt. So stockte die Bundesregierung ihre humanitäre Hilfe für Syrien und die Türkei um weitere 26 Millionen Euro auf. Die Bundeswehr will am heutigen Vormittag rund 50 Tonnen Hilfsgüter in die Katastrophengebiete fliegen. Die Europäische Union plant nach Angaben von Kommissionspräsidentin von der Leyen für Anfang März eine Geberkonferenz für die beiden Länder.

