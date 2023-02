Türkei/Syrien

Suche nach Überlebenden in der türkischen Stadt Hatay. (Cemal Yurttas/DIA/AP/dpa)

Allein in der Türkei kamen laut der Katastrophenschutzbehörde Afad rund 13.000 Menschen ums Leben; knapp 63.000 wurden verletzt. Etwa 8.000 Personen konnten nach Angaben des Senders TRT World aus den Trümmern gerettet werden. In Syrien sind es bislang etwa 3.200 Tote. Die Bergungs- und Rettungsarbeiten in den betroffenen Regionen gehen mit zunehmender Hilfe aus dem Ausland weiter.

Die Bundeswehr will am Vormittag rund 50 Tonnen Hilfsgüter in die Katastrophengebiete fliegen.

