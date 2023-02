Türkei/Syrien

Eine Person wird nach dem Erdbeben in der Türkei gerettet. (picture alliance / AA / Arif Hudaverdi Yaman)

Die Zahl der Todesopfer wird inzwischen mit insgesamt mehr als 42.000 angegeben. In der türkischen Stadt Antakya befreiten Einsatzkräfte der Feuerwehr eigenen Angaben zufolge einen 13-Jährigen nach 228 Stunden lebendig aus den Trümmern. In der syrischen Provinz Latakia an der Mittelmeerküste ereignete sich heute ein heftiges Nachbeben. Dort rannten die Menschen in Panik aus ihren Häusern; mindestens ein Gebäude stürzte ein. In dem Land trafen weitere Hilfslieferungen ein, darunter aus Saudi-Arabien, dem Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Laut Aktivisten bombardierten türkische Streitkräfte erneut Ziele in Nordsyrien, obwohl die Region schwer von den Beben getroffen wurde. In der Stadt Tal Rifat wurde ein Mensch nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit Sitz in Großbritannien getötet. Nordsyrien wird teilweise von kurdischen Milizen und anderen Aufständischen kontrolliert.

