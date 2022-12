Ein Senior sitzt in einem Büro am Empfang. (picture-alliance / dpa / Christian Charisius)

Dies geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken-Fraktion hervor, aus der das Redaktionsnetzwerk Deutschland zitiert. Demnach waren in diesem Jahr knapp 1.067.000 Beschäftigte 67 Jahre alt oder älter. Das waren etwa 15.000 mehr als im vergangenen Jahr und 200.000 mehr als noch im Jahr 2015. Wie es weiter heißt, waren 400.000 der beschäftigten Rentnerinnen und Rentner bereits über 70 Jahre alt und rund 138.000 sogar über 75.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Bartsch, sagte, Altersarmut und schmale Renten trieben die Menschen zurück in die Arbeitswelt. Bei vielen sei dies keine freiwillige Entscheidung, sondern notwendig, weil die Monatsrente nicht ausreiche. Er forderte eine Erhöhung des Rentenniveaus auf 53 Prozent sowie eine Mindestrente von 1.200 Euro. Zudem sollten alle Bürger mit Erwerbseinkommen in die Rentenkasse einzahlen - also auch Abgeordnete, Beamte, Selbständige und ARD-Chefs.

