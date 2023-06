Die Zahl der Erwerbstätigen ist im Mai erstmals wieder gesunken. (IMAGO / photothek / U. Grabowsky)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, wurde ein Rückgang um 4.000 im Vergleich zum Vormonat verzeichnet. Im April hatte es noch einen Anstieg um 14.000 gegeben. Die deutsche Wirtschaft ist zuletzt zwei Quartale in Folge geschrumpft und steckt damit in einer Rezession. Insgesamt waren im Mai rund 45,7 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig.

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.