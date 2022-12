Europäische Statistik

Zahl der Flugpassagiere ist wieder gestiegen. (Unsplash / Kevin Woblick)

Nach Angaben des Statistikamts Eurostat haben die Flughäfen im vergangenen Jahr 373 Millionen Reisende verzeichnet. Das waren im Durchschnitt 35 Prozent mehr als im Jahr davor - allerdings viel weniger als vor Beginn der Corona-Pandemie. 2019 flogen mehr als eine Milliarde Menschen innerhalb der EU - und damit fast drei Mal so viel wie zuletzt.

Europaweit verzeichnete Finnland als einziger EU-Staat 2021 einen Rückgang im Passagieraufkommen: ein Minus von 16 Prozent. In den anderen Ländern gab es Zuwächse, beispielsweise in Griechenland mit 86 Prozent, in Zypern und in Kroatien starteten und landeten mehr als doppelt so viele Passagiere wie im Jahr davor. In Deutschland lag der Zuwachs bei 27 Prozent, also knapp unter EU-Durchschnitt.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.