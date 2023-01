Die Zahl der Frauen in den Vorständen nimmt etwas zu. (dpa / picture-alliance / Patrick Pleul)

Wie aus einer Untersuchung des Wirtschaftsprüfungsunternehmens Ernst and Young hervorgeht, waren zum Stichtag 1. Januar 109 von insgesamt 705 Vorstandsmitgliedern weiblich. Ihr Anteil stieg damit um 2,3 Prozentpunkte auf 15,5 Prozent. Erstmals seit Beginn der Auswertungen im Jahr 2013 hatte mehr als die Hälfte der 160 Unternehmen mindestens ein weibliches Vorstandsmitglied. Die Entwicklung sei dennoch weiterhin sehr langsam, wird in der Untersuchung kritisiert. Zudem gebe es in nur neun der Unternehmen weibliche Vorstandsvorsitzende.

