Ein Galgen in einem afghanischen Gefängnis (Archivbild) (imago stock&people)

Laut den in der Nacht veröffentlichten Zahlen der Menschenrechtsorganisation Amnesty International wurde die Todesstrafe in 18 Ländern mindestens 579 Mal vollstreckt. Der Anstieg war demnach in erster Linie auf das Regime im Iran zurückzuführen. Zudem sei die Zahl der in insgesamt 56 Ländern bekannt gewordenen Todesurteile im Vergleich zum Vorjahr um fast 40 Prozent auf über 2.000 angewachsen. Amnesty zufolge waren die Länder mit den höchsten Hinrichtungszahlen neben dem Iran vor allem China, Ägypten, Saudi-Arabien und Syrien.

Die Menschenrechtsorganisation geht davon aus, das insbesondere in China Tausende Todesurteile verhängt wurden, ohne dass dies offiziell bekannt wurde. Auch in Ländern wie Nordkorea und Vietnam würden Daten geheim gehalten, weshalb es dort nur beschränkten Zugang zu Informationen gebe.

