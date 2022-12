Blick auf die Webseite des Robert-Koch-Instituts (picture alliance / Eibner-Pressefoto / Fleig / Eibner-Pressefoto)

Das Robert-Koch-Institut gab den Wert in seinem Wochenbericht mit 214 an - nach 202 in der vergangenen Woche. Die Zahl der registrierten Corona-Infektionen stieg um rund 40.000. 125 weitere Menschen starben im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Experten gehen weiter von einer hohen Zahl nicht erfasster Fälle aus - vor allem weil nicht alle Infizierte einen PCR-Test machen lassen.

