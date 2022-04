Ein Corona-Testzentrum in London. (www.imago-images.de)

Die britische Statistikbehörde gab sie heute mit rund 4,9 Millionen an. Damit ist derzeit etwa einer von 13 Menschen infiziert. Auch in Großbritannien ist die noch ansteckendere Omikron-Variante BA.2 dominant. Die Zahl der Todesfälle in Verbindung mit einer Infektion ist dort im Vergleich zu früheren Zeitpunkten allerdings relativ gering. In England waren die verbliebenen Corona-Beschränkungen im März aufgehoben worden.

Diese Nachricht wurde am 02.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.