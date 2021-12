Zu Monatsbeginn sind insgesamt 488 Medienschaffende weltweit in Haft gewesen. (Archivbild) (Reporter ohne Grenzen)

Zu Monatsbeginn seien insgesamt 488 Journalisten in Haft gewesen, weil sie ihre Arbeit getan hätten, heißt es in der Jahresbilanz der Organisation. Das seien im Vergleich zum Vorjahr 20 Prozent mehr. Hauptverantwortliche für den Anstieg seien die Regierungen in Myanmar, Belarus und China. Alleine in Myanmar befinden sich demnach derzeit 53 Journalisten in Gefängnissen, in Belarus sind es 32. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sei das nationale Sicherheitsgesetz als Vorwand für die Inhaftierung von mindestens zehn Journalisten genutzt worden. Die Zahl für China selbst wird von "Reporter ohne Grenzen" mit 127 angegeben.

