Die Kegelrobben im Wattenmeeer werden mehr. (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Wie das Wattenmeersekretariat in Wilhelmshaven mitteilte, legte sie in den vergangenen fünf Jahren im Durchschnitt jährlich um knapp 10 Prozent zu. Experten werten die positive Entwicklung der Kegelrobbenbestände als sichtbares Zeichen für den guten Schutz des Nationalparks Wattenmeer. Kegelrobben sind die größten Raubtiere Deutschlands. Sie waren vor mehr als 100 Jahren wegen der starken Bejagung nahezu ausgerottet. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts kamen die Tiere aus britischen Gewässern wieder ins UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer zurück.

