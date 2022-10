Statistisches Bundesamt

Die Zahl der Kinder und Jugendlichen in Heimen und Pflegefamilien ist insgesamt rückläufig. (dpa)

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Allerdings war der Wert ab 2014 stark gestiegen und hatte 2017 mit 240.000 Fällen einen Höchststand erreicht. Diese Entwicklung war den Angaben zufolge vor allem darauf zurückzuführen, dass viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in den Einrichtungen untergebracht wurden. Diese verließen die Heime und Familien nun wieder verstärkt.

2021 lebten in Deutschland rund 122.700 junge Menschen zumindest vorübergehend in einem Heim und rund 87.300 in einer Pflegefamilie. Das waren 6.700 weniger als im Vorjahr. Während Kinder bis 10 Jahren häufiger in Pflegefamilien betreut wurden, überwog ab dem 11. Lebensjahr die Erziehung in einem Heim.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.