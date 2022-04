Krieg in der Ukraine

Zahl der Meldungen über getötete Zivilisten in der Ukraine steigt

In der Ukraine mehren sich die Meldungen über getötete Zivilisten. In Makariw, einem Vorort der Hauptstadt Kiew, wurden nach Angaben des Bürgermeisters 132 Menschen in mehreren Massengräbern gefunden.

09.04.2022