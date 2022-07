Eine Gruppe in einem Schlauchboot auf dem Ärmelkanal unweit des Folkestone Harbour in Kent (picture alliance / empics/| Gareth Fuller)

Das melden britische Medien unter Berufung auf Daten der Regierung in London. Im Vorjahreszeitraum waren weniger als halb so viele Menschen auf diesem Weg nach Großbritannien gelangt. Damit zeichnet sich ein neuer Rekord bei der Zahl der Bootsmigranten ab. Die Zahl nimmt zu, seit die Kontrollen an den Fährhäfen und am Eurotunnel verstärkt wurden, der Frankreich und England unter dem Ärmelkanal verbindet.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.