Nach den in Hannover veröffentlichten vorläufigen Zahlen gehörten Ende 2021 insgesamt nur noch rund 19,7 Millionen Menschen einer der 20 Gliedkirchen der EKD an. Das sind rund 2,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Ursachen für die Entwicklung sind den Ausführungen zufolge die im Corona-Jahr erhöhten Sterbefälle sowie die Rekordzahl von 280.000 Kirchenaustritten. Neu eingetreten in die evangelische Kirche sind mit rund 18.000 Menschen etwa so viele wie im Vorjahr. Die EKD-Ratsvorsitzende Kurschus sagte, die Ausstrahlkraft einer Kirche hänge nicht allein an der Zahl der Mitglieder, die ihr formal angehörten. Dennoch werde man die sinkenden Mitglieder- und anhaltend hohen Austrittszahlen nicht als gottgegeben hinnehmen, führte Kurschus aus. Dort, wo es möglich sei, werde man der Entwicklung entschieden gegensteuern.

Die katholische Kirche veröffentlicht ihre Jahresstatistik im Sommer.

