Wohnungsmarkt

Das geht aus einer Sonderauswertung des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung im Auftrag des Bauministeriums hervor, aus der die Funke-Mediengruppe zitiert. Demnach wird in Großstädten mit mindestens 500.000 Einwohnern inzwischen mehr als jede fünfte neu zu vermietende Wohnung als möbliert inseriert. In München und Stuttgart seien es sogar rund 30 Prozent. Hintergrund deren Einstufung als nur vorübergehend vermieteter Wohnraum, so dass sie teurer angeboten werden könnten und nicht unter die Mietpreisbremse fielen. Das Bundesbauministerium betrachtet die Entwicklung dem Bericht zufolge mit Sorge. Möblierte Wohnungen entwickelten sich insbesondere in den Großstädten zu einem echten Preistreiber.

Die Zuschläge für das Mobiliar seien dabei häufig intransparent und für Mieter nur schwer zu durchschauen. Zu deren Schutz sehe man Handlungsbedarf, hieß es weiter.

