Fahrgäste mit Masken in der Londoner U-Bahn. (Belinda Jiao/SOPA Images via ZUMA/dpa)

Im größten britischen Landesteil seien 75 weitere Fälle mit der Variante B.1.1.529 festgestellt worden, teilte die Gesundheitsbehörde "Health Security Agency" mit. Damit seien in England nun insgesamt 104 Omikron-Fälle bekannt. Dazu kommen 29 Infektionen in Schottland - gut doppelt so viele wie bisher. In Wales ist ein Fall bekannt, in Nordirland wurde die Variante bisher nicht nachgewiesen

Fälle ohne Verbindung zu Auslandsreisen

Wie die Behörde weiter mitteilte, gibt es inzwischen Fälle ohne Verbindung zu Auslandsreisen. Dies deute auf lokale Übertragungen hin. Die Bevölkerung wurde aufgerufen, die Hygienemaßnahmen einzuhalten, sich im Falle einer Infektion unverzüglich zu isolieren und sich sobald wie möglich eine Impfung oder Auffrischungsdosis spritzen zu lassen.

Erstmals wieder mehr als 50.000 Infektionen täglich

Die Zahl der täglichen Corona-Infektionen in Großbritannien war am Freitag erstmals seit Mitte Juli, als es wegen der Fußball-Europameisterschaft viele Fälle gegeben hatte, wieder über 50.000 gestiegen.