RKI: Zahl der Omikron-Ansteckungen steigt (Sebastian Gollnow/dpa)

Das entspreche einem Zuwachs von 45 Prozent gegenüber dem Vortag, teilte das RKI mit. Es werde allerdings mit einer hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen gerechnet. Inzwischen stehen insgesamt vier Todesfälle in Verbindung mit der Omikron-Variante. Den ersten Todesfall hatte das Institut am 23. Dezember gemeldet. Das RKI zählt nur Omikron-Fälle, die durch eine Gesamtgenomsequenzierung oder einen variantenspezifischen PCR-Test nachgewiesen wurden.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.