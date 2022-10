Beschädigte Häuser und Trümmer in Fort Myers, Florida (Wilfredo Lee / AP / dpa / Wilfredo Lee)

Nach Medienberichten meldeten örtliche Behörden mittlerweile rund 80 Todesfälle, davon mehr als 40 im Bezirk Lee County. Einige Orte sind noch immer überflutet, hunderttausende Haushalte sind weiter ohne Elektrizität. Stromausfälle gab es auch in den Bundesstaaten North und South Carolina sowie in Virginia.

Derweil verlor der Hurrikan weiter an Kraft. Ausläufer sorgten am Wochenende an der Ostküste bis nach New York für Regen.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.