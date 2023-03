Zugunglück in Griechenland

Zahl der Opfer steigt auf 57 - Proteste in mehreren Städten

Nach dem schweren Zugunglück in Griechenland ist die Zahl der Opfer auf 57 gestiegen. Das teilte die griechische Polizei am Abend mit. Einsatzkräfte hatten den ganzen Tag über in den Trümmern nach Vermissten gesucht.

02.03.2023