Organisation "Walk Free"

Laut einem in London veröffentlichten Global Slavery Index wurden 2021 weltweit 50 Millionen Menschen ausgebeutet - zehn Millionen mehr als noch 2016. Besonders verbreitet ist moderne Sklaverei laut der Organisation unter anderem in Nordkorea, Eritrea, Saudi-Arabien und Afghanistan. Aber auch in Industrie- und Schwellenländern der G20 würden Millionen Menschen ausgebeutet - etwa in Indien, China, Russland und den USA.