Laut Schifffahrtsbüro ist die Zahl der Piratenangriffe auf den Weltmeeren zurückgegangen. (picture alliance / AP / Farah Abdi Warsameh)

Wie das Internationalen Schifffahrtsbüro in London mitteilte, gab es 132 Piratenangriffe. In 115 der Fälle wurden die Schiffe geentert. Einen starken Rückgang gab es den Angaben zufolge vor allem am westafrikanischen Golf von Guinea, wo es in der Vergangenheit besonders viele Piratenangriffe gegeben hatte. Als Gründe für die positive Entwicklung nennen die Experten eine verstärkte Präsenz internationaler Marineschiffe und die Zusammenarbeit mit den regionalen Behörden.

Diese Nachricht wurde am 13.01.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.