Nach Angaben des Statistischen Bundesamts stieg die Zahl der Übernachtungen in Hotels, Pensionen und anderen Ferienunterkünften im Osterreisemonat April um mehr als das Dreifache an im Vergleich zum Vorjahresmonat. Fast 36 Millionen Übernachtungen verzeichneten die Gastgeber bundesweit. 2021 galt im April wegen der Pandemie ein Beherbergungsverbot für privatreisende Gäste. Vor allem in die größeren Städte reisen auch wieder deutlich mehr Touristen aus dem Ausland: Im aktuellen Erhebungsmonat waren es fast fünf Millionen Übernachtungen ausländischer Gäste.

Der Camping-Trend hält weiter an: Urlaub im Zelt, Wohnwagen oder Wohnmobil war in den vergangenen zwei Jahren immer beliebter geworden, weil Campingurlaub als kontaktarm gilt. Zahlreiche Urlauber bleiben aber offenbar weiter dabei, auch wenn die Coronamaßnahmen vielerorts aufgehoben wurden.

