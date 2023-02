Google-Angaben

Google hat einen Bericht zu Cyberangriffen aus Russland veröffentlicht. (picture alliance/dpa | Silas Stein)

Die Autoren des Berichts stellten während der ersten vier Monate des vergangenen Jahres in der Ukraine "mehr zerstörerische Cyberangriffe" fest als in den acht Jahren zuvor. Rund um den Kriegsbeginn sei der Höhepunkt erreicht worden. Ziel sei es gewesen, die Regierung und die militärischen Fähigkeiten der Ukraine zu stören und zu beeinträchtigen. Die Cyberoffensive reichte laut Google von der Kaperung von Websites über das Sammeln von Informationen bis hin zu Kampagnen, um die öffentliche Meinung zu beeinflussen - auch zugunsten der Söldnertruppe Wagner.

Google geht davon aus, dass Cyberkriegsführung in künftigen Konflikten weiter an Bedeutung gewinnen werde. "Es ist klar, dass Cyberangriffe eine wesentliche Rolle spielen werden und die traditionellen Formen der Kriegsführung ergänzen", hieß es in der Einschätzung des Unternehmens.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.