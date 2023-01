Statistisches Bundesamt

Französisch-Unterricht (picture alliance/dpa/Wolfram Kastl)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren es im Schuljahr 2021/2022 noch rund 1,3 Millionen von insgesamt fast 8,5 Millionen Kindern und Jugendlichen an allgemeinbildenden Schulen. Der Anteil sei mit 15,3 Prozent damit so niedrig wie seit Mitte der 1990er Jahre nicht mehr, heißt es. Die Statistik weist regionale Unterschiede aus. Je näher ein Bundesland an Frankreich liegt, desto mehr Schüler lernen Französisch. Am geringsten war der Anteil in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern. Nach Englisch bleibt Französisch die zweithäufigste Fremdsprache an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland. Gut vier von fünf Schülern lernen Englisch. Der Anteil der Latein- und Spanisch-Schüler liegt bei jeweils rund sechs Prozent.

