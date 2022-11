Statistisches Bundesamt

Die Zahl der Schulanfänger ist auf den höchsten Stand seit 17 Jahren gestiegen. (picture alliance / Jens Büttner)

Der starke Anstieg lasse sich auf demografische Entwicklungen wie höhere Geburtenzahlen und eine verstärkte Zuwanderung zurückführen. Welchen Anteil daran geflüchtete Kinder aus der Ukraine hätten, lasse sich nicht beziffern. Der überwiegende Teil der Erstklässler sei an Grundschulen eingeschult worden. 3,2 Prozent von ihnen besuchten Förderschulen, 2,4 Prozent Integrierte Gesamtschulen und 0,9 Prozent Freie Waldorfschulen.

Einen deutlichen Zuwachs in den Eingangsklassen verzeichneten vor allem Niedersachsen (plus 8,7 Prozent) und Brandenburg (plus 8,5 Prozent). Spürbar mehr Schülerinnen und Schüler gab es den Angaben zufolge auch in Rheinland-Pfalz (plus 7,4 Prozent), Bayern (plus 7,2 Prozent), Berlin (plus 6,6 Prozent), Hamburg (plus 6,0 Prozent), und Nordrhein-Westfalen (plus 5,2 Prozent).

