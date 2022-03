Die Zahl der Studien-Anfänger und -Anfängerinnen ist wieder gesunken. (picture alliance / dpa / Demy Becker)

Die Zahl ging im Vergleich zum Vorjahr um etwa 18.600 auf knapp 472.000 zurück, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Berücksichtigt wurden die Daten aus Sommer- und Wintersemester. Bereits im Studienjahr 2020 war die Zahl der Erst-Immatrikulierten gesunken. Laut Statistischem Bundesamt hängt das maßgeblich mit der demografischen Entwicklung in Deutschland zusammen. So wird die Altersgruppe der 17- bis 22-Jährigen, aus denen sich drei Viertel der Studienanfängerinnen und -anfänger rekrutierten, immer kleiner.

Insgesamt waren im Wintersemester 2021/2022 etwa 2,9 Millionen Personen an deutschen Universitäten und Fachhochschulen eingeschrieben, so viele wie im Wintersemester zuvor.

