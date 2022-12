Kältewelle in den USA: Vor allem in der Region der Großen Seen hat der arktische Winter viele Opfer gefordert. (dpa-news / Derek Gee / The Buffalo News )

Mindestens 59 Menschen seien wetterbedingt ums Leben gekommen, hieß es. Alleine im Landkreis Erie County im Bundesstaat New York wurden 37 Todesopfer verzeichnet, teilten die Behörden mit. Mehrere Tote wurden in ihren Autos oder unter Schneewehen gefunden. Eine arktische Kaltfront mit Temperaturen bis zu minus 40 Grad Celsius hatte weite Teile der USA in den vergangenen Tagen stark beeinträchtigt. Im Flugverkehr mussten weitere rund 2.500 Verbindungen gestrichen werden.

Angesichts nun steigender Temperaturen warnten die US-Behörden und Wetterdienste vor bedrohlichen Folgen durch Tauwetter. Es könne zu möglichen Überschwemmungen kommen, wenn der teils meterhohe Schnee schnell wieder abschmelze.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.