Durch die Wald- und Buschbrände auf Maui im US-Bundesstaat Hawaii wurden mehr als 2.000 Gebäude zerstört. (AFP / YUKI IWAMURA)

Die Behörden rechnen mit weiteren Opfern, weil viele Ruinen noch nicht durchsucht wurden. In den zerstörten Gebieten der Insel kehrt allmählich dennoch der Alltag zurück. Mehrere öffentliche Schulen in der verwüsteten Stadt Lahaina nahmen den Unterricht wieder auf, eine wichtige Zufahrtsstraße wurde für den Verkehr freigegeben. Das Weiße Haus teilte mit, US-Präsident Biden werde am kommenden Montag nach Maui fliegen, um sich ein Bild der Lage zu machen.

Diese Nachricht wurde am 17.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.